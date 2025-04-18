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Музыка Земли: золотые пластинки «Вояджера»

Планетарий 1
наб. Обводного канала, д. 74 лит. Б., Библиотека Планетария (стеклянная конструкция перед Планетарием)

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

В 1977 году за пределы солнечной системы отправились два аппарата-близнеца «Вояджер» Помимо исследования космоса, аппараты несли послание потенциальным инопланетным цивилизациям. Оно было записано на золотых грампластинках. На дисках находились музыкальные записи, которые по замыслу составителей должны были представить всю Землю и человечество. На лекции Дениса Сивкова узнаешь, какие композиции входят в плейлист, как и кем они отбирались, о чем должны рассказать инопланетянам и какие этические последствия могут быть у такого музыкального контакта. Лектор: Денис Сивков, антрополог, кандидат философских наук, Институт общественных наук РАНХиГС, МВШСЭН (Шанинка).

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