Фестиваль с разноплановыми артистами. От старого доброго даунтемпо до зажигательного техно, от динамичного индастриала до мелодичного синти рока. Вход, как водится, свободный Диджеи: Затворник куб контур Liza Eva Умагамма Mir Ashov Ilya Grok Dreadlow KRANK Al_G Electralex DJ Alex DJ SABBATH Elijah Pancha Volnovoi Nikita Che Ich D-Nisov Igor X