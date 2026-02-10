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Музыка вдохновляет (Music inspire)

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Фестиваль с разноплановыми артистами. От старого доброго даунтемпо до зажигательного техно, от динамичного индастриала до мелодичного синти рока. Вход, как водится, свободный Диджеи: Затворник куб контур Liza Eva Умагамма Mir Ashov Ilya Grok Dreadlow KRANK Al_G Electralex DJ Alex DJ SABBATH Elijah Pancha Volnovoi Nikita Che Ich D-Nisov Igor X

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