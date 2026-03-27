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Музыка со вкусом. Классика диско

Гранд Отель Европа, Михайловская улица, 1/7

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Завершение:

20000₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Особенный музыкальный ужин при свечах в грандиозном зале ресторана «Европа». Золотая коллекция — хиты Boney M, ABBA, Майкла Джексона — обретет новое звучание в исполнении Сезоны Oркестра. Классические мотивы и ритмы диско сольются воедино, чтобы подарить незабываемую энергетику. Гастрономическое сопровождение вечера — изысканное сет-меню из пяти курсов, созданное шеф-поваром отеля Денисом Соболевым. Элегантная подача блюд становится достойным обрамлением музыкальной программы в интерьерах, хранящих память о блестящих премьерах и великих гостях минувших эпох.

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