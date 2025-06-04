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Музыка разводных мостов

Причал на наб. реки Фонтанки, 71

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от 1700₽ до 2300₽
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Про событие

Погрузись в атмосферу ночного города, чтобы увидеть огни Петербурга с воды, пройтись по малым рекам и каналам и стать свидетелем разведения мостов под музыкальное сопровождение. Это самый романтичный и комплексный ночной маршрут! На теплоходе работает бар. Маршрут будет состоять из двух частей: — Прогулка по малым рекам и каналам внутри города с экскурсией по ночному Петербургу; — Просмотр разведения мостов в акватории Невы с музыкальным сопровождением. Первый час прогулки будет сопровождаться экскурсией аудиогида, которая затем сменится легкой фоновой музыкой для полного погружения в атмосферу романтики разводных мостов. Внимание! При поднятии уровня воды суда не могут проходить под низкими мостами малых рек и каналов и в этому случае маршрут будет меняться.

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