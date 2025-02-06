Согласно Эйнштейну, люди могли бы летать, если бы не знали о законе гравитации (а слон и черепаха знают?). Выставка Марины Каверзиной — художника, одержимого музыкой и цветом, основателя течения «летальный» реализм. Режим работы: пн-ср, пт: выходной чт: 16.00 — 20.00 сб-вс: 12.00 — 20.00.