Музыка потерянных планет
Лиговский пр.,53
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Завершение:
450₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Про событие
Согласно Эйнштейну, люди могли бы летать, если бы не знали о законе гравитации (а слон и черепаха знают?). Выставка Марины Каверзиной — художника, одержимого музыкой и цветом, основателя течения «летальный» реализм. Режим работы: пн-ср, пт: выходной чт: 16.00 — 20.00 сб-вс: 12.00 — 20.00.
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