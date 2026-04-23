Музыка. Молодость
Лиговский 50 корпус 16
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Завершение:
от 600₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Приходи, чтобы перемешать энергию живого звука, виниловую атмосферу и твои лучшие эмоции. В этот вечер на сцене создают историю: — Принцесса Диана — Андрюха Углов — Ониксы — Тусовка по репосту(ТуПоРеп) — АЙА Это будет громко, искренне и только для своих. Хватай друзей, заряжай плёнку в камеру и приходи проживать эту молодость вместе с остальными.
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