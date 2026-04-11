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Музыка из советского кино

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 6+
Кино
Концерты

Про событие

В исполнении Ансамбля солистов Оркестра 1703 ты услышишь мелодии из таких шедевров, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Операция Ы» и других всеми любимых фильмов. Авторские медиапроекции украсят выступление музыкантов и помогут тебе в полной мере насладиться этой программой.

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