Музыка из советского кино
улица Декабристов, 54
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от 1000₽ до 1400₽
Возраст 6+
Кино
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Про событие
В исполнении Ансамбля солистов Оркестра 1703 ты услышишь мелодии из таких шедевров, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Операция Ы» и других всеми любимых фильмов. Авторские медиапроекции украсят выступление музыкантов и помогут тебе в полной мере насладиться этой программой.
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