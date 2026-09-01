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Музы гениев-нарциссов: цена жизни с гениями

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

«Мягко стелит, да жёстко спать», — говорят о людях, с которыми красочный фейерверк превращается в кошмарный ад, как только садится солнце и опускается занавес, общественный занавес. Какова цена жизни с гениальными мужчинами? Что происходит за закрытыми дверями? Почему публичная идеальная семейная жизнь стоила их женщинам отказа от карьеры, психического и физического здоровья, разрушенной в крошки самооценки, потери смысла жизни, стирания собственной личности? И почему после ухода любимых тиранов женщины не вздыхали с облегчением, а заканчивали суицидом или заточением в психиатрические клиники? Откуда не самом деле гении черпали свой ресурс и состоялись бы они без своих муз? «Бойся, я с тобой»: Пикассо, Модильяни, Поллок, Роден, Айвазовский и другие. На лекции Олеси Александровой разберёшь творческих гениев-мучителей. Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.

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