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МузЛото. Рашн стайл

MTC Live Hall, набережная Обводного канала, 118С

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Яркая вечеринка с русским гостеприимством и лёгким безумием. Здесь хлебом не корми — дай подэнсить под веночек Кадышевой, петь во всю мощь в хоровом караоке и словить азарт от игры в музыкальное лото. Muzloto — это не квиз, а игра с простыми правилами: Гости вытягивают бочонок с номером песни, Dj включает попавшийся трек, если он есть в твоем бланке — ставишь галочку. Как только соберётся комбинация, забирай приз победителя. 3 раунда, 60 хитов и стильные подарки с ноткой настоящей русской души Здесь гости долго не сидят за столами, они разрывают танцпол. Бонусом будут фоточки, которые грех не сохранить себе на память

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