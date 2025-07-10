Лекция о символике тела и взаимодействии мужского и женского естества в сюжетах классической живописи. Ну и без пикантных подробностей из жизни олимпийских богов не обойдётся. У тебя будет возможность погрузиться в мир искусства эпох Ренессанса и Барокко, где гендерные образы и сексуальность становились ключевыми темами для великих художников. На лекции ты узнаешь, как мастера через свои полотна отражали стереотипы, власть и символику тела. Лекция раскроет скрытые смыслы в классических произведениях и покажет, как искусство формировало представления о поле и желании. Почему обнажённые Венеры не вызывают вопросов, а вот художники XIX века подправили несколько деталей и сделали обнажённую натуру неприличной и осуждаемой? Да и некоторые картины старых мастеров могут трактоваться современным обществом как что-то чрезвычайно крамольное, хотя в XVI веке они считались вполне приличными. Лектор: Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог.