ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мужское и женское в картинах старых мастеров

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Лекция о символике тела и взаимодействии мужского и женского естества в сюжетах классической живописи. Ну и без пикантных подробностей из жизни олимпийских богов не обойдётся. У тебя будет возможность погрузиться в мир искусства эпох Ренессанса и Барокко, где гендерные образы и сексуальность становились ключевыми темами для великих художников. На лекции ты узнаешь, как мастера через свои полотна отражали стереотипы, власть и символику тела. Лекция раскроет скрытые смыслы в классических произведениях и покажет, как искусство формировало представления о поле и желании. Почему обнажённые Венеры не вызывают вопросов, а вот художники XIX века подправили несколько деталей и сделали обнажённую натуру неприличной и осуждаемой? Да и некоторые картины старых мастеров могут трактоваться современным обществом как что-то чрезвычайно крамольное, хотя в XVI веке они считались вполне приличными. Лектор: Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста