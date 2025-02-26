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Музейное дело

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Что такое музейное дело? Для большинства людей музей ассоциируется с пыльными экспонатами, драпированный тканью, бабушками-смотрительницами и надписью «руками не трогать». Возможно, ты даже считаешь, что музейное дело — это скучно и нудно. Однако, это это не так! Созданию музейной экспозиции или выставки предшествует кропотливая научно-исследовательская и проектная работа, в которой участвует не один человек. А сама «музеология» в рамках научного дискурса претендует на статус науки, о чём ведутся ожесточенные споры в литературе и в научном сообществе. Лекция затронет все аспекты — историю, теорию и методику музейного дела, критерий научности «музеологии», как науки. Ты узнаешь, как находят и отбирают экспонаты для музеев, как определяют их возраст и подлинность. Также спикер поделится личным опытом в создании музейных экспозиций и выставок. Лекцию проведёт Кирилл — историк и бывший сотрудник музея Арктики и Антарктики. Вход свободный.

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