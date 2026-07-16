Кураторы предлагают пофантазировать над вопросом: «а что, если?». В невозможном музее собрались воспоминания о будущем, мечты о прошлом, альтернативные истории. Наступит ли будущее? Какое будущее возможно? Какую роль играет музей в формировании нарратива нашей жизни и мира вокруг? Для коллекционирования и архивации ускользающих вещей прошлого и настоящего: хрупких моментов, случайных текстов, фантастических сценарией, — была начата бесконечная стройка Музея неслучившегося будущего. Художники: Алина Бровина, Дарья Иукканен, Ярослава Комиссарова, Анастасия Криворотова, Мария Куржупова, Евгений Стакин Федор Хиросигэ, Юлия Мортиис, Поляна Шустова, Мария Инькова, Вика Утикалко. График работы: ср-пт 16:00-20:00, сб 12:00-20:00.