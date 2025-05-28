Музей Мемов — это музей-спектакль, который стал результатом многолетнего изучения мемов. Тебя ждёт уникальный опыт знакомства с мем-культурой через живое взаимодействие в ходе экскурсии. Мемы уже давно переросли понятие просто смешных картинок в сети: сегодня их смело можно отнести к новому направлению современного искусства нет-арт — «сетевое искусство». Если ты знаком с интернет-культурой и любишь, что называется, «позалипать» в мемы — то в этом музее ты точно найдёшь знакомые картинки. Благодаря исследователям-мемологам ты увидишь их с новой стороны: не просто как развлекательный контент, а как часть современной культуры, которая развивается и эволюционирует по своим законам. Тебя ждёт путешествие по девяти залам, посвящённым мем-культуре, где экскурсовод расскажет о возникновении мемов, становлении и развитии этого уникального явления. Завершится спектакль в комнате мем-терапии, где в полной темноте ты сам попробуешь ответить на главный вопрос: «Что такое мем?» Экскурсии проводят ведущие мемологи России, члены Академии Мемологии, кандидаты мемологических наук, выпускники академии Мемологии разных лет! Продолжительность: 30 минут. Формат: 1-2 зрителя за сеанс. Экскурсии-спектакли проводятся по пятницам, субботам и воскресеньям каждые 40 минут с 12:00 до 20:00. Музей-спектакль — совместный проект кластера событий АТС и театрального товарищества БААТ.