Новый музыкальный проект в формате тура, который пройдёт сразу в нескольких городах. Артисты выступят 20 сентября в пространстве Temple of Deer в Санкт-Петербурге. Главная идея тура Muz Bit Unlock — музыка без границ. Разные стили, города и свобода творчества: вот что объединит музыкантов на одной сцене. Хедлайнер петербургского концерта пока остаётся в секрете, но в лайнапе уже есть знакомое имя. Это полюбившийся публике бойзбенд из ЮАР – Internet Girl. Их музыка — горючая смесь из приторных поп-припевов, бодрого панка, хип-хопа и электроники. Трио заняло уникальную нишу, сочетая гранжевую энергию живой группы с инновационным, передовым звучанием. Их сет в Санкт-Петербурге поддержат Kito Jempere Band, концертный состав авторского проекта легенды российской инди-электроники Кирилла Сергеева (Kito Jempere). Спустя 10 лет карьеры Kito Jempere буквально возвращается к музыке своей хипстерской молодости, парадоксальным образом звучащей актуально и сегодня: лоу-фай-акустика и балеарский хаус, мультиязычные сэмплы и чуть ли не нью-рейвовые синтезаторы.