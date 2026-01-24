Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Какао+мультики из детства. О мультике: Черепашки-ниндзя мешают планам таинственного клана, главой которого является их заклятый враг Шреддер. Неожиданные приключения приведут героев в панцирях в космос, в феодальную Японию и даже в киберпространство. Какао включён в стоимость.