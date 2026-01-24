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Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! (6 лучших серий)

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

799₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Какао+мультики из детства. О мультике: Черепашки-ниндзя мешают планам таинственного клана, главой которого является их заклятый враг Шреддер. Неожиданные приключения приведут героев в панцирях в космос, в феодальную Японию и даже в киберпространство. Какао включён в стоимость.

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