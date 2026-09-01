Арам Бадалян — мультиинструменталист, композитор и автор песен с академическим образованием: альтист, артист оркестра, преподаватель скрипки и альта. В этот вечер он представит новый альбом — звучание, где шансон становится тоньше, а городские истории — ближе к сердцу, то лиричные, то озорные, — выстроенные как единый питерский дневник. В программе не только треки с нового альбома, но и избранные песни, ставшие для слушателей своими.