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musica di strada

Циферблат на Мойке, набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Арам Бадалян — мультиинструменталист, композитор и автор песен с академическим образованием: альтист, артист оркестра, преподаватель скрипки и альта. В этот вечер он представит новый альбом — звучание, где шансон становится тоньше, а городские истории — ближе к сердцу, то лиричные, то озорные, — выстроенные как единый питерский дневник. В программе не только треки с нового альбома, но и избранные песни, ставшие для слушателей своими.

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