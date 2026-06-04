Muse — культовая британская рок-группа, обладатели нескольких платиновых альбомов и множества престижных премий, включая Grammy. Их музыка — это космический сплав из классики и рока с уникальным вокалом, мощными риффами и невероятными по красоте гармониями. Проект Moose — единственный аутентичный трибьют британцев в России и СНГ. Коллектив с филигранной точностью воссоздаёт все нюансы живого звучания оригинала и передаёт ту мощнейшую энергетику, которая царит на больших стадионных шоу. Даже если ты ничего не знаешь о Muse — это отличная возможность познакомиться с их творчеством и насладиться мощным рок-шоу. Сбор гостей с 18:00. Начало в 19:00 (без задержек).