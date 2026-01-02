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Muse: Гарри Поттер

Конгресс-холл «Васильевский», набережная реки Смоленки, 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 6+
Кино
Концерты

Про событие

В этот вечер на твоих глазах оживёт мир Хогвартса. Здесь каждый звук – как заклинание, а движение смычка – как взмах волшебной палочки. Филигранно составленная программа соединит узнаваемые мотивы – от легендарной Hedwig’s Theme до тонких, почти хрустальных мелодий Поттерианы, в которых оживают воспоминания о детстве, вере и силе дружбы. Под сводом зала вспыхнут тысячи свечей, растворяя воздух в мягком золотом сиянии – в той самой атмосфере, что когда-то озаряла Большой зал школы чародейства. На экране оживут сцены из фильмов, а оркестр под управлением дирижёра перенесёт тебя в мир, где музыка становится главным языком магии. Ты услышишь произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла – композиторов, чьи партитуры сделали историю о Гарри Поттере вечной. Выступление оркестра Muse будет как письмо из Хогвартса, которого ты когда-то ждал: с искрящим светом внутри и трепетным заголовком: «Вы зачислены в школу магии, добро пожаловать!».

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