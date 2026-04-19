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Муркет

Мутокукай, набережная Обводного канала, 136к1Б

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 12+
Игры
Необычное

Про событие

Муркет — аллея авторов с множеством крутых художников и художниц. Проводится в последний раз. Что тебя ждет? — 73 художника, 41 стол эксклюзивных товаров. — Лимитированный мерч в ВИП и ВИП+ билетах. — Физический билет-открытка для каждого посетителя, на выбор из 16 дизайнов. — Бесплатный свободный вход в последний час (17:30-18:30). Больше информации об авторах: https://vk.com/muuurket

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