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Мураками

Jagger
площадь Конституции, 2

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Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Белым-бело» — откровенный новогодний концерт группы Мураками. Группа Мураками представит совершенно новую программу «Белым-бело». Это красивый, искренний и праздничный концерт с новым звучанием и особым настроением. И самое главное — Мураками выступят полным составом, чтобы подарить зрителям по-настоящему мощную и яркую встречу нового года. Зрителей ждёт тёплая атмосфера, любимые хиты в новом звучании, неожиданные сюрпризы, стихи и душевные разговоры. Это будет не просто концерт, а настоящее рождественское волшебство, в котором хочется улыбаться, загадывать желания и верить в чудеса.

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