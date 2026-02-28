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Мультимедийный концерт под звёздами «Lady Gaga in Jazz»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Под куполом Планетария, среди сияющих галактик и метеорных росчерков, прозвучит джазовая сторона Леди Гаги. Тебя ждут все легендарные хиты эксцентричной звезды – от «Poker Face», «Alejandro» и «Paparazzi» до шедевров альбома Cheek to Cheek, записанного вместе с Тони Беннеттом. Невероятное джазовое звучание песен певицы, мерцающий свет звёзд и глубокая темнота 25-метрового купола планетария. Уникальная атмосфера для незабываемого вечера. «I want your love and I want your revenge You and me could write a bad romance». Это не просто трибьют, а настоящее джазовое признание в любви одной из самых эксцентричных и трогательных звёзд современности. Приходи, чтобы услышать, как звучит космос в стиле GAGA.

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