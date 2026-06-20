Мультфильмы и психологический разбор
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Часто мультфильмы, знакомые многим с детства, скрывают в себе глубокие смыслы и образы, которые волнуют и взрослых. На просмотре с психологическим разбором, вместе с психологом исследуешь, какие символы и метафоры заключены в произведении. Обсудишь, какое значение они имеют для каждого из участников мероприятия, а также затронешь важные и неочевидные, на первый взгляд, темы и смыслы, которые закладывают в голову известные мультфильмы.
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