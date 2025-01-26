На сцене Шляпы: M&U хиты, которые объединяют. От джаза и соула до рока и популярной музыки в акустической обработке. Даниил Можегов и Андрей Гудков полностью поменяют твоё представление о песнях Limp Bizkit, Oasis, Sting и даже Леонида Агутина. Депозитный вход 800р.