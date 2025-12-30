Новогодняя ретро-вечеринка, где оживут лучшие хиты 90-х и 2000-х, а танцпол будет наполнен весельем и праздничной энергией. Подготовили для тебя: — развлекательная программа с конкурсами и призами — зажигательный диджей-сет от Mr Dj, который разогреет танцпол и создаст драйвовую атмосферу — выступление кавер-группы Богини, где изящные и яркие артистки исполнят новогодние хиты 90-х и 2000-х, русские и зарубежные хиты — Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки подарят гостям атмосферу настоящего Нового года — профессиональная фотосессия на память Праздничное сет-меню для всех гостей (входит в стоимость билета): Холодные закуски (подаётся в общих блюдах) Ассорти мясных деликатесов: (подаются с соусом Хрен) *домашняя буженина *отварной язык *Сочный Ростбиф *куриный рулет Рыбное ассорти: (подаётся с оливками, маслинами, дольками лимона и зеленью) *лосось шеф-посола *икра красная на перепелиных яйцах *угорь копчёный Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик) Сельдь с гарниром — крупные куски рыбы домашнего посола, подаётся с отварным картофелем, черными гренками и луком Русские разносолы: *помидоры маринованные *огурцы маринованные/малосольные *капуста квашеная Салаты два на выбор (подаются в общих блюдах) *Оливье Douglas *Салат c лососем *Сельдь под шубой *Салат Греческий *Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе c овощами и соусом «Тысяча островов») Блюда горячие (два на выбор) — подаются в общих блюдах *Форель, запечённая с отварным картофелем *Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю *Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго Хлебная корзинка Фруктовая тарелка Напитки *Морс клюквенный собственного приготовления *Вода с газом, б/г Шампанское Комт де Шамбери брют или п/сл. (Испания) — 0,375