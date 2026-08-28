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MTV Даунтаун: 1999

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Внутри городского андеграунда: ночное путешествие Нью-Йорк конца 90-х — по мотивам культового MTV Даунтаун. Здесь вдохновились образом жизни уличных художников и взяли самое лучшее из хип-хоп, скейт и альтернативной культуры, чтобы устроить самую шумную тусовку на финском заливе Диджей-сеты — классика времени и чартов альтернативного MTV в миксе с современными хитами {хип-хоп • альтернатива • электронная музыка } 00:00 — Эксклюзивный сет от специального гостя — Lina Zhuravel dimka batarin yana key LR13 snezha Интерактивные зоны: Знакомства в даунтауне / флеш-тату / анти-бьюти-бар / стена для тегов

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