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Мрамор

Каменноостровский проспект, 55

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль поставлен по одноименной пьесе И. Бродского. Главные герои – Пространство и Время – встречаются в метафизической ванной, вода в которой меняет цвет и температуру как индикатор отношений между героями. С ними же она проходит весь путь от начала до конца, превращаясь в лед, нагреваясь, а затем и исчезая, как исчезают сами персонажи. Сюжет «Мрамора» отличается многоплановостью и смешением жанров от кабаре до греческой драмы. В постановке приняли участие яркие личности петербургского авангарда: режиссер Павел Семченко, композитор Владимир Волков, актрисы Алиса Олейник и Анна Буданова.

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