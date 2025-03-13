Спектакль поставлен по одноименной пьесе И. Бродского. Главные герои – Пространство и Время – встречаются в метафизической ванной, вода в которой меняет цвет и температуру как индикатор отношений между героями. С ними же она проходит весь путь от начала до конца, превращаясь в лед, нагреваясь, а затем и исчезая, как исчезают сами персонажи. Сюжет «Мрамора» отличается многоплановостью и смешением жанров от кабаре до греческой драмы. В постановке приняли участие яркие личности петербургского авангарда: режиссер Павел Семченко, композитор Владимир Волков, актрисы Алиса Олейник и Анна Буданова.