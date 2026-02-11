Мрак и ужас: почему поп-музыка любит пугать?
Кожевенная линия, 34
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от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Спуки-скэри-скелетон-сизан уже здесь! Доставай самые страшные наряды и приходи на лекцию о пугающих мотивах в поп-музке. Разберёшься, как с ними связаны субкультуры, фильмы ужасов, религия и философия. И попробуешь ответить на главный вопрос: почему мрак так часто используется в поп-музыке — жанре, казалось бы, созданном для веселья и радости? Лектор: Дарья Маковеева — диджей и лектор по истории поп-музыки. А после лекции вечер продолжится танцами под диджей-сет команды «Коробки винила». Будут ставить страшно классные треки, так что доставай костюмы и присоединяйся.
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