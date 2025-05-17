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Мозаичных дел мастера. Наследие мастерской Фроловых

Невский проспект, 30

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Завершение:

2100₽
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Узнаешь, как и из чего создают мозаики и увидишь мозаику на фасадах зданий в центре города. На рубеже XIX и XX веков искусство мозаики переживает второе рождение: становится из церковного искусства искусством светским. В этот период появляются новые виды организаций, которым нужны и новые виды построек — банки, деловые и офисные здания, выставочные центры и учебные заведения. Кроме того, финансово успешные частные заказчики хотят строить и декорировать свои особняки и доходные дома в духе эпохи эклектики и модерна. В 1890 году в Российской империи появляется первая частная мозаичная мастерская семьи Фроловых. Мозаичные работы этой мастерской украшают множество зданий в Петербурге и России. На прогулке посмотрят наиболее важные проекты мастерской в центре города. Во время экскурсии увидишь: — здания Первого общества взаимного кредита, компании Зингер, Общества поощрения художеств с мозаичными вывесками на фасадах — особняк семьи Набоковых — доходный дом Фроловых с образцами мозаик, спрятанными во внутреннем дворе А ещё узнаешь: — почему в Российской империи появилась частная мастерская мирового уровня — как и из чего создают мозаики: при чём тут стекло, золото и молоток — историю жизни Владимира Фролова — мозаичиста и руководителя частной мастерской, который участвовал в создании мозаик для Спаса на Крови, Мавзолея Ленина и первых станций московского метро Продолжительность: 2,5 часа Старт: м. Невский проспект, выход на канал Грибоедова, за Спасом на Крови — набережная канала Грибоедова, 2АЛ. Дополнительный ориентир: Иверская часовня-ризница, со стороны Спаса-на-Крови Финиш: м. Василеостровская, мозаичная мастерская Академии художеств — 3 линия, 2а. Доступные даты: 17 Мая (Сб ) 12:00 8 Июня (Вс ) 12:00 28 Июня (Сб ) 12:00

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