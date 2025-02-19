«Мой сосед Тоторо» (1988)
Звенигородская улица, 7к2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Сёстры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях. Вход: любой напиток в кофейне.
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