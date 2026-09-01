Мой сосед Миядзаки
Двор Крупы, проспект Обуховской Обороны, 105
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Выставки
Про событие
Выставка, приуроченная к 25-летию фильма «Унесённые призраками». Экспозиция не является пересказом сюжета или иллюстрацией к нему, а представляет собой обращение к творчеству режиссёра через театральные, художественные и предметные средства. Вход свободный. Режим работы: до конца октября каждый день кроме понедельника, с 11:00 до 18:00.
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