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Мой сосед Миядзаки

Двор Крупы, проспект Обуховской Обороны, 105

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Выставки

Про событие

Выставка, приуроченная к 25-летию фильма «Унесённые призраками». Экспозиция не является пересказом сюжета или иллюстрацией к нему, а представляет собой обращение к творчеству режиссёра через театральные, художественные и предметные средства. Вход свободный. Режим работы: до конца октября каждый день кроме понедельника, с 11:00 до 18:00.

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