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Мой 2016

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это вечер ностальгии по временам, когда было разрешено всё. Когда не думали о завтра, выкладывали себя настоящих образца 2016, танцевали до утра, тратили деньги и были по-настоящему счастливы. Музыка 2008-2016 — только те самые хиты, которые ты узнаешь с первых нот. Песни, под которые пели всем залом, обнимались с незнакомцами и чувствовали свободу. Время, когда доллар был в два раза меньше, границы открыты, а клубы — вторым домом. В программе вечера: танцы без правил и стоп-слов культовые хиты 2008–2016, от которых мурашки шоу-моменты от сотрудников и артистов бара под те самые хиты — неожиданно, ярко, в самое сердце конкурс «Лучшее преображение» — сравнение версий гостей 2016 vs 2026 ритуалы прощания со старой версией себя и начало новой жизни — символично, красиво, по-настоящему специальное барное меню с ценами из 2016 года (да, это реально) Фотобудка с масками

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