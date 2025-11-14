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Movie party

Project
Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Стендап
Кино
Вечеринки

Про событие

Одна ночь как целый фильм: красная дорожка, свет софитов и саундтреки, которые знает каждый. Герои выходят из экрана, сцены оживают прямо перед тобой. Go-go, DJs, шоу-программа. Тематическая фотозона как кадр из культового фильма, аниматоры в образах любимых персонажей создают атмосферу большого кино. Project превращается в киностудию, где ты – главный герой. Забронировать стол можно на сайте или по телефону.

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