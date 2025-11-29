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Moveton:#Certified

Cult
Лиговский 43-45Д

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Послушаешь трапчик, заглянешь в мир свежего софта и новинок — короче, будет контент, который зайдёт и тем, кто ностальгирует по былым временам, и тем, кто распробовал современное звучание. Ничего лишнего: без копий копий и задроченного массового shit. Будет круто, особенно если ты присоединишься. Moveton — дурной вкус, но он хотя бы имеется. Ожидается повышение цен.

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