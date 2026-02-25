Тебя ждёт необычный рассказ о жизни великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта через призму дарк-фэнтези. За веерами скрываются не всегда человеческие глаза, а среди бледных лиц вельмож можно столкнуться со взглядами существ, смутно знакомых и пугающих. Но не бойся темноты! Путь здесь освещают две близнецовые луны. Тропинка выведет тебя к берегу, где белый песок, усыпанный круглыми синими ракушками, а воды океана теплы, спокойны и сладки, как мёд. Где за рекой, в лесу, живут феи — постоянно смеющиеся, но недобрые; где замок на холме ждёт своего короля, а в воздухе разливаются мелодии, что приходят только во сне.