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Моцарт. Рок-опера

ТЦ «Шкиперский молл», Малый проспект В.О., д. 88А, 1 этаж, амфитеатр возле магазина «Л'Этуаль»

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт необычный рассказ о жизни великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта через призму дарк-фэнтези. За веерами скрываются не всегда человеческие глаза, а среди бледных лиц вельмож можно столкнуться со взглядами существ, смутно знакомых и пугающих. Но не бойся темноты! Путь здесь освещают две близнецовые луны. Тропинка выведет тебя к берегу, где белый песок, усыпанный круглыми синими ракушками, а воды океана теплы, спокойны и сладки, как мёд. Где за рекой, в лесу, живут феи — постоянно смеющиеся, но недобрые; где замок на холме ждёт своего короля, а в воздухе разливаются мелодии, что приходят только во сне.

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