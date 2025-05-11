Motorhead tribute
Шведский переулок, д. 2
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Единственный в России трибьют культовым Motorhead — Outhead из Петербурга. Репертуар группы на 100% состоит из песен, увековеченных Лемми Килмистером и его командой. Приходи, чтобы услышать классику Motorhead в живом исполнении, максимально приближенном к оригиналу. Если не довелось увидеть Лемми вживую или побывать на настоящем концерте Motorhead — нужно быть в «Правильном Месте» в нужное время.
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