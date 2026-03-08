Мазерлод (Motherlode)
Арсенальная наб., д. 1
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от 1000₽ до 2333₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дух кики в содружестве с новорождённой невской клубничкой поиграет в жизнь с лазейкой — мазерлод (Motherlode). Гримёрка на всю ночь заблистает в столичном вихре спокен ворд и прогрессив хауса. Первые биты аудиосистемы основной сцены напомнят о том, с чего всё начиналось. Волну деконстракта снесёт дарк цунами, последствия которого размоют границы между телом и упругим детройтским техно. Под утро унесёшься в транссерфинг реальности в транс-ритмах без начала и конца
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