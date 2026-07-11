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Москва-Петушки

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Квартирник-притча о двух Венях. Проснувшись утром в чьем-то неведомом подъезде, Веня Ерофеев устремляется на Курский вокзал, чтобы оттуда отправиться в свое экзистенциальное постмодернистское путешествие в Петушки — рай на земле, столь же желанный, сколь и недостижимый. В этом путешествии его сопровождают Ангелы Господни, а также гитара и песни уже другого Вени — Д'ркина, чья судьба также была наполнена светом и трагизмом. Спектакль-притча по поэме Венедикта Ерофеева — о гибели и воскрешении; о непутёвости и поиске пути; и, конечно же, о вознесении. Спектакль-квартирник по песням музыканта, поэта и певца Александра Литвинова, более известного, как Веня Д'ркин. Спектакль-застолье — Тайная вечеря в вагоне советской электрички. 11, 14 и 15 июля с 20:00 до 21:50

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