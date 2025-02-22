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Москва Эммануила Евзерихина

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

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Выставки

Про событие

Открытие выставки в 18:00 22 февраля. В замечательной плеяде фотокорреспондентов, запечатлевших индустриальное развитие нашей Родины, сооружение Днепрогэса, Магнитки, Турксиба, коллективизацию сельского хозяйства, Эммануил Евзерихин – признанный мастер фоторепортажа. Ему постоянно приходилось бывать в многочисленных командировках. Он снимал на далеком Севере, в Арктике, в республиках Средней Азии. Каждая такая поездка – яркая страница в летописи роста Страны Советов. И, конечно же, Эммануил Евзерихин фотографировал город, который любил и в котором жил. На его снимках запечатлена Москва как довоенных лет, так и в более поздний период. Каждый кадр – страница истории города, приоткрывающая завесу времени. Яркие и очень живые, эти фотографии переносят зрителя в ту самую Москву, которая была дорога Евзерихину. Мировую известность Эммануилу Евзерихину принесли снимки Великой Отечественной войны. На выставке ты сможешь увидеть в основном «мирные» работы признанного автора, но две самые известные работы, будут представлены вне основной экспозиции.   ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни

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