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Морская симфония под белое вино

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Два часа гастрономических наслаждений для настоящих гурманов и ценителей. Каждый ужин имеет свою уникальную программу и меню с полным погружением в мир кухни, десертов и напитков. Истории и экскурсы от сомелье, живая музыка и, конечно, незабываемая обстановка клуба. Сет из трех блюд: — Брускетта с мясом краба; — Рапан с грибами в сливочном соусе; — Щупальца осьминога с микс салатом и грейпфрутом; И, конечно, дегустация премиальных сортов вина из Франции, Греции и Австралии. Ужин проходит в сопровождении сомелье и с музыкальным концертом на огромных экранах. Приходи и насладись изысканной кухней, эксклюзивными напитками, приятной музыкой и душевной атмосферой. Бронирование столов по телефону: +7 (966) 929-00-40

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