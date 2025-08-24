После большой Морской вечеринки тусовка продолжается! В воскресенье встреча назначена в Ритмах, чтобы дотанцевать эти выходные, а за диджейку встанут ребята с хаусом, диско и электроникой. В лайнапе: Mark S / IMMEDIATE PROXIMITY / ANTON MO / EIDOFEY / Hobo