Морская 2025
Кожевенная линия, 40Б
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от 3000₽ до 5800₽
Возраст 18+
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Фестивали
Про событие
Вечеринка, где будут все твои друзья. Севкабель Порт вновь соберёт главные промо-группы города на своей площадке и превратится в самый большой танцпол в городе. Тысячи людей, непрерывный ритм и выверенный сотней артистов лайн-ап на 11 сценах!
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