Вечеринка, где будут все твои друзья. Севкабель Порт вновь соберёт главные промо-группы города на своей площадке и превратится в самый большой танцпол в городе. Тысячи людей, непрерывный ритм и выверенный сотней артистов лайн-ап на 11 сценах!