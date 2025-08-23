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Морская 2025

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Вечеринка, где будут все твои друзья. Севкабель Порт вновь соберёт главные промо-группы города на своей площадке и превратится в самый большой танцпол в городе. Тысячи людей, непрерывный ритм и выверенный сотней артистов лайн-ап на 11 сценах!

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