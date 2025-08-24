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Пенная вечеринка

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Пенный рейв в АТС. Дресс код — летний вайб: пляжных шорты, яркие летние платья и парео, любителям пенной атаки — купальники, и вообще всё, что не жалко намочить. На танцполе тебя ждут: — Зажигательные летние сеты и тропические биты. — Кофе + фруктовые фреши — бодрящий удар по сонливости. — Пенная дискотека — танцы в облаках пузырей (безопасная гипоаллергенная пена). — Отдельный танцпол для тех, кто готов смотреть со стороны, но не участвовать. Выбери свой самый яркий образ и приходи. Что взять: сменную одежду, полотенце, солнечное настроение. Вход свободный, но необходима регистрация. 16+ (но с родителями можно). Все вопросы: https://t.me/tomastulova Чат с участниками: https://t.me/+fgGW-6rkDuo3MjRi

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Комментарии

ЮШ
Юлия Шифман
8 мая 2025, 00:49

Круто! 💃♥🎥

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