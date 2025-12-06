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Morning coffee rave: лучшие танцевальные хиты

АТС
улица Некрасова, 3-5, 1 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Проснись и зажги! АТС ждёт всех, кто готов начать день не с кофе, а с чистого адреналина. В это субботнее утро пространство на Некрасова, 3–5 станет площадкой для самого заряженного пробуждения в городе. FOTO DJ возвращается в АТС на Morning Coffee Rave. Проект снова докажет, что утро — это не для сна. Это — для энергии, электронных битов и полной свободы самовыражения. Помнишь, как в прошлый раз ты танцевал, не замечая времени, а камеры ловили каждый импульс? История повторится, только ярче. В чём фишка? FOTO DJ — это два в одном: — Звук: Мощный диджей-сет, который заставит пульс биться в такт. — Кадры: Профессиональная фотосъёмка прямо в гуще событий. Здесь каждый трек — заряд, а каждый снимок — история, созданная тобой.

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