Проснись и зажги! АТС ждёт всех, кто готов начать день не с кофе, а с чистого адреналина. В это субботнее утро пространство на Некрасова, 3–5 станет площадкой для самого заряженного пробуждения в городе. FOTO DJ возвращается в АТС на Morning Coffee Rave. Проект снова докажет, что утро — это не для сна. Это — для энергии, электронных битов и полной свободы самовыражения. Помнишь, как в прошлый раз ты танцевал, не замечая времени, а камеры ловили каждый импульс? История повторится, только ярче. В чём фишка? FOTO DJ — это два в одном: — Звук: Мощный диджей-сет, который заставит пульс биться в такт. — Кадры: Профессиональная фотосъёмка прямо в гуще событий. Здесь каждый трек — заряд, а каждый снимок — история, созданная тобой.