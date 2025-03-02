Morning Coffee Club
Кофейня HowAreYou, улица Маяковского, 17
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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Кофейный рейв Чтобы создать идеальный выходной, нужно добавить всего два ингридиента — вкусный кофе и диджей -сет при свете дня. Планы на воскресенье такие — проснуться, потянуться, пойти завтракать и танцевать. Это вместо утреннего кардио. Потому что кто сказал, что тусить можно только ночью?
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