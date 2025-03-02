Кофейный рейв Чтобы создать идеальный выходной, нужно добавить всего два ингридиента — вкусный кофе и диджей -сет при свете дня. Планы на воскресенье такие — проснуться, потянуться, пойти завтракать и танцевать. Это вместо утреннего кардио. Потому что кто сказал, что тусить можно только ночью?