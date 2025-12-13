Этим утром Петербург собирается в Мачтах, чтобы отметить день рождения главной поп-иконы 2000-х! Приходи танцевать и петь под культовые хиты Бритни Спирс, которые все знают и любят. Будут утренние безалкогольные спешлы и сет от Sweet Hard. It's Britney, bitch!