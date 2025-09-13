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More Fest 2025

Парковка Морского вокзала, площадь Морской Славы, 1

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль актуальной музыки, который станет финальным аккордом фестивального лета в Санкт-Петербурге! День первый! More Fest – это больше, чем просто фестиваль в красивой локации, расположенной на берегу Финского залива. Это событие, которое объединит молодых артистов, которые уже заявили о себе, но оправданно претендуют на нечто большее, постоянно находясь в поиске новых смыслов, форм и способов выражения.

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