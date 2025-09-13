Фестиваль актуальной музыки, который станет финальным аккордом фестивального лета в Санкт-Петербурге! День первый! More Fest – это больше, чем просто фестиваль в красивой локации, расположенной на берегу Финского залива. Это событие, которое объединит молодых артистов, которые уже заявили о себе, но оправданно претендуют на нечто большее, постоянно находясь в поиске новых смыслов, форм и способов выражения.