More Fest 2025
Парковка Морского вокзала, площадь Морской Славы, 1
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Фестиваль актуальной музыки, который станет финальным аккордом фестивального лета в Санкт-Петербурге! День первый! More Fest – это больше, чем просто фестиваль в красивой локации, расположенной на берегу Финского залива. Это событие, которое объединит молодых артистов, которые уже заявили о себе, но оправданно претендуют на нечто большее, постоянно находясь в поиске новых смыслов, форм и способов выражения.
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