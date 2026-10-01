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Про событие
Монстера — ядовитое тропическое растение и зелёный рок-акустический квартет из Санкт-Петербурга — четверо на сцене, но в студии — это оркестр из разных инструментов и смешанный хор из множества голосов. Впервые коллектив представит зрителям самую большую программу, в самом большой составе, с участием друзей-музыкантов: будет больше струнных и голосов.
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