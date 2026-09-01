Монологи В
Невский проспект, дом 70, Дом Журналиста
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2300₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Трепетная и пронзительная история о внутренней свободе. О чём женщины обычно не говорят. Сюжет, основанный на историях реальных женщин. 10 историй, отобранных из рассказов почти двухсот человек. Шокирующие и смешные, жестокие и откровенные. Этот спектакль воспевает женщину. Помогает ей принять себя такой, какая она есть.
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