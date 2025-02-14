14 февраля, в День всех влюблённых, приходи на концерт «Монолог женщины». Эта трогательная программа объединяет музыку и поэзию, создавая особую атмосферу, идеально подходящую для романтического вечера вдвоём. В основе концерта лежит моноопера Микаэла Таривердиева, написанная по поэме Роберта Рождественского «Ожидание (монолог женщины)», созданной в 1982 году. Произведение сочетает в себе глубину поэтических образов и эмоциональную насыщенность музыкальной партитуры, позволяя зрителю полностью погрузиться в историю любви и ожидания.